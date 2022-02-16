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Открылась регистрация на конкурс для воспитателей «Педагоги года Москвы»

Михаил Алимов

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Открылась регистрация на конкурс для воспитателей «Педагоги года Москвы»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Началась регистрация воспитателей для участия в конкурсе педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы». Участвовать в номинации «Воспитатель года Москвы — 2022» можно при наличии педагогического стажа от трех лет и действующей работы в должности воспитателя.

На первом этапе участники создадут медиавизитку «Я — московский воспитатель» и представят видеозапись части их занятия. Его итоги подведут 28 марта.

В полуфинале конкурсанты продемонстрируют свои профессиональные навыки в обучении дошколят и покажут, как можно обучать с помощью социальных сетей. Итоги полуфинала подведут 20 апреля.

Оставшиеся 20 финалистов проведут персональные мастер-классы и поучаствуют в круглом столе «Профессиональный диалог». Победитель отправится на конкурс «Воспитатель года России», который пройдет осенью в Ярославле, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Став победителем на городском этапе конкурса, я удостоилась чести представлять Москву на всероссийском туре и стала одной из 15 лучших воспитателей страны. Пройдя все эти этапы, я поняла, что могу транслировать свой опыт не только на уровне школы. Коллеги из других регионов заинтересовались моей педагогической находкой и пробуют внедрять ее в своих детских садах, — рассказала победитель конкурса «Воспитатель года Москвы — 2021», лауреат конкурса «Воспитатель года России — 2021» Татьяна Аникеева.

Накануне номинация «Педагогический старт» стала частью городского профессионального конкурса «Педагоги года Москвы». Об этом сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки города Илья Новокрещенов.

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