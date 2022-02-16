Танковая армия ЗВО начала возвращаться в пункты постоянной дислокации после учений

Фото: Минобороны РФ

Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начала возвращаться в пункты постоянной дислокации после проведения военных учений. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в Министерстве обороны России.

Общие военные мероприятия по оперативной подготовке, в которых задействованы ВДВ, флот и военные округа, подойдут к концу 20 февраля.

В пунктах дислокации технику подготовят к следующим этапам учений, передает РИА Новости.

Накануне первая автоколонна соединения материально-технического обеспечения пересекла Крымский мост и направилась на место своей дислокации после военных учений на полуострове.

На протяжении всего хода колонну сопровождали автомобили военной инспекции. Техника шла в составе автомобильных колонн и железнодорожных эшелонов.

По прибытии на места дислокации технику подготовят к новым этапам учений.

Учения проходили на 15 полигонах. В них принимали участие усиленные роты батальонных групп.

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля. В рамках учений отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители двух государств неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.