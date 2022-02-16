В Подмосковье назвали процент вакцинированных от COVID-19 беременных

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В Московской области 8601 будущая мать сделала прививку от COVID-19. Это 90 процентов подлежащих вакцинации беременных женщин. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что обязательно стоит пройти вакцинацию беременным при наличии сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий, заболеваний легких и печени, других хронических заболеваний. Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр врача, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Вакцинация беременных проводится на сроке после 22 недель. Также врачи рекомендуют привиться при планировании беременности.

Заражение коронавирусом во время беременности грозит серьезными негативными последствиями: повышаются риски выкидыша и преждевременных родов, а также риски тромботических осложнений. Чаще всего у таких женщин происходят преждевременные роды.

Записаться на вакцинацию можно по телефону 122 или у участкового врача через портал госуслуг. Кроме того, получить направление можно в женской консультации по месту жительства, передает «Радио 1».

26 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что дети заражаются штаммом коронавируса «омикрон» в 2,5 раза чаще, нежели другими вариантами COVID-19. Он уточнил, что педиатрия в период распространения инфекции должна адаптироваться к эпидемиологической обстановке.