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Лавров сообщил, что Россия может принять закон о санкциях против Великобритании

Полина Долганова

В мире
Лавров сообщил, что Россия может принять закон о санкциях против Великобритании
Фото: МИД РФ

Правительство России может принять пакет санкций против компаний и граждан Великобритании. Об этом в среду, 16 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, ограничительные меры могут стать ответным шагом на санкции против российских юридических лиц в Британии.

Министр добавил, что британские власти рассматривают поправки к закону, который не имеет отношения к ситуации вокруг Украины, однако дает Великобритании возможность подвергать санкциям любые организации, связанные с РФ.

— И если этот закон, там есть какие-то процедуры, окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания и будет необходимым принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги и популярность на русофобской стезе, — резюмировал глава МИД.

Он также выразил надежду, что другие западные страны не будут поддерживать очередную провокацию со стороны Лондона, передает РИА Новости.

До этого в СМИ сообщили, что сотрудники российского посольства начали покидать территорию Украины. Это происходит на фоне объявленной некоторыми западными странами эвакуации собственных диппредставительств. На такое же развитие событий намекал и глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам своей встречи с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Так, например, МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну.

12 февраля рекомендовал покинуть территорию Украины своим подданным МИД Испании.

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