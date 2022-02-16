Стилисты рассказали, что нужно вычеркнуть из весеннего гардероба в 2022 году

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Эксперты рассказали, какие вещи не стоит носить весной 2022 года.

Весна-2022 станет сезоном полного исключения скинни из ежедневного гардероба. В моде классический прямой крой.

Также любимые многими спортивные костюмы с худи и джоггерами уйдут в тень. Однако это не значит, что нужно полностью о них забыть. Но лучше оставить этот вид одежды для прогулок, путешествий, отдыха.

Недавно брендированные футболки были на пике популярности — модный логотип был ярким акцентом в образе. Теперь же стилисты прогнозируют замены ярких логотипов на однотон и минимализм

Кроме того, не стоит покупать платья-свитера. Сочетание короткого платья-свитера с высокими сапогами лучше заменить удлиненным фасоном и изящными лодочками, передает Nation News.

До этого стилист Эвелина Хромченко рассказала, какая одежда сделает женщину стройнее. Желающим выглядеть стройнее женщинам нужно обратить внимание на брючные костюмы.

При этом она отметила, что верх и низ костюма должны быть выполнены в одном тоне. В этом случае силуэт станет визуально стройнее.