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Фристайлист Буров взял бронзовую медаль на Олимпиаде

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Фристайлист Буров взял бронзовую медаль на Олимпиаде
Фото: Telegram / Olympic_russia

Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзу на Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике.

Спортсмен продемонстрировал результат 114,93 балла. Золотую медаль взял китаец Ци Гуанпу (129 баллов), серебро досталось украинцу Александру Абраменко (116,50).

При этом россиянин Станислав Никитин не сумел пробиться в заключительный этап соревнований. Он занял десятое место в первом финале, набрав 119 баллов.

16 февраля российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали третье место по итогам командного спринта на Олимпиаде в Пекине. Первыми по итогам гонки оказались лыжники из Норвегии Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо.

Они справились с дистанцией за 19 минут 22,99 секунды. Серебряная медаль ушла сборной Финляндии, которую в спринте представляли Ийво Нисканен и Йони Мяки.

Они отстали от победителей на 2,46 секунды. Отставание россиян от норвежцев составило 4,29 секунды.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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