Памятники академику Сахарову и Фиделю Кастро появятся в Москве

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Россия, Москва, площадь Фиделя Кастро Карта всех событий

Три новых памятника появятся в Москве: физику-теоретику, одному из создателей водородной бомбы и правозащитнику Андрею Сахарову, кубинскому лидеру Фиделю Кастро и одному из организаторов контрнаступления под Москвой, генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Мосгордумы в среду, 16 февраля.

Памятник академику Сахарову планируется установить на бульваре между зданием президиума РАН, смотровой площадкой и Нескучным садом над туннелем Третьего транспортного кольца (ТТК). Затраты по возведению памятника возьмет на себя Фонд сохранения культурного наследия.

Памятник Фиделю Кастро появится на площади его имени в районе Сокол. Установка будет оплачена средствами Российского военно-исторического общества.

Бюст Михаила Ефремова установят на пересечении улицы его имени и 3-й Фрунзенской. Установку бюста также оплатит Российское военно-историческое общество.

Памятники Сахарову и Кастро обойдутся в 20 миллионов рублей каждый. Установка бюста Ефремову оценивается в пять миллионов рублей, говорится в Telegram-канал «Агентство «Москва».

До этого в Москве прошло торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Евгению Пепеляеву. Бронзовый мемориал изготовили скульптор Бурганов и архитектор Рыжкова. На нем изображено лицо летчика.