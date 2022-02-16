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Блинкен предостерег Россию от признания независимости ДНР и ЛНР

Иван Юминов

В мире
Блинкен предостерег Россию от признания независимости ДНР и ЛНР
Фото: flickr/statephotos

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР приведет к реакции США и союзников. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в среду, 16 февраля.

— Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу для достижения мирного урегулирования этого кризиса, — рассказал дипломат.

Одобрение резолюции Госдумы со стороны Кремля окажется равносильным отказу от обязательств страны по Минским соглашениям, уточнил он. Вашингтон вместе с союзниками предоставит в таком случае решительный и быстрый ответ, приводит слова Блинкена сайт Госдепа.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.

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