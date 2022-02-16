Мурашко рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в России

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Число пациентов, попавших в больницы с коронавирусом, выросло в России за неделю на 11 процентов. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в среду, 16 февраля.

— Общее количество пациентов, которых сегодня курирует система здравоохранения, составляет фактически в два раза больше, чем в осенний период. Это беспрецедентно высокая нагрузка на все амбулаторно-поликлиническое звено и на систему в целом, — рассказал министр.

Лечение в больницах проходят 194 тысячи граждан, но коечный фонд достаточен, добавил он. Помощь в поликлиниках получают около 92,5 процента пациентов с COVID-19, приводит слова Мурашко ТАСС.

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11 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю до 61,9 процента. При этом в пяти регионах он превышает 80 процентов.

Среди данных субъектов — Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия, Мурманская область и Тыва. Показатель иммунитета в целом по стране снизился из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад гражданами, уточнила вице-премьер.

Россиянам следует привиться и ревакцинироваться, подчеркнула она. Учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное число людей, находящихся на амбулаторном лечении, важно соблюдать профилактические меры, заключила Голикова.