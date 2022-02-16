Политолог объяснил, что означает обращение Байдена к россиянам

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Президент США Джо Байден выступил с обращением к россиянам. Он сказал, что Америка не направлена против граждан России и «США не подразумевают дестабилизацию России».

Алексей Ярошенко, политический консультант, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, для чего было сделано это заявление.

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Что означает обращение Байдена к россиянам

— Захотел — и обратился через голову руководства к российскому народу. Это вопрос политической ответственности, которую западные лидеры перестают чувствовать. Если бы он хотел к нам обратиться, он бы сделал бы обращение на русском или хотя бы с русским переводом. Есть запись на YouTube с субтитрами. Это было сделано больше для пользования внутренней аудитории, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что риторика президента США схожа не с человеком, который идет на уступки, а с тем, кто паникует и транслирует это во внешний мир.

— Они напугали себя сами, а мы всего лишь проводили учения, — отметил политический консультант.

Также свое мнение о выступлении Байдена высказал директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.