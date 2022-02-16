Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог объяснил, что означает обращение Байдена к россиянам

Анна Михалюк

Политика
Политолог объяснил, что означает обращение Байдена к россиянам
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден выступил с обращением к россиянам. Он сказал, что Америка не направлена против граждан России и «США не подразумевают дестабилизацию России».

Алексей Ярошенко, политический консультант, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, для чего было сделано это заявление.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Что означает обращение Байдена к россиянам

— Захотел — и обратился через голову руководства к российскому народу. Это вопрос политической ответственности, которую западные лидеры перестают чувствовать. Если бы он хотел к нам обратиться, он бы сделал бы обращение на русском или хотя бы с русским переводом. Есть запись на YouTube с субтитрами. Это было сделано больше для пользования внутренней аудитории, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что риторика президента США схожа не с человеком, который идет на уступки, а с тем, кто паникует и транслирует это во внешний мир.

— Они напугали себя сами, а мы всего лишь проводили учения, — отметил политический консультант.

Также свое мнение о выступлении Байдена высказал директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Читайте также:
Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте