Госдума одобрила закон об увеличении военных пенсий в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в среду, 16 февраля.

— Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 миллиона человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года, — рассказал политик.

Поручение об этом было дано президентом России Владимиром Путиным. Документ предусматривает индексацию подобных пенсий на 8,6 процента, отмечается на сайте Госдумы.

28 января Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС. По общему правилу работодатели, как уточняется, платят 22 процента с зарплаты работника в ПФР в пределах облагаемой базы и десять процентов с заработка, превышающего ее.

При этом им также необходимо заплатить 5,1 процента в Фонд ОМС и 2,9 процента в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы. Министерство предлагает установить единый круг застрахованных лиц.

Под этим подразумевается распространение ОМС на занятых по гражданско-правовым договорам граждан. Кроме того, ведомство намерено установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования.