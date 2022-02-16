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В Чехии заявили, что США попали в ловушку из-за Украины

Иван Юминов

В мире
В Чехии заявили, что США попали в ловушку из-за Украины
Фото: Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

США оказались в ловушке из-за собственных действий вокруг Украины. Об этом заявил политолог Оскар Крейчи в среду, 16 февраля.

— США продолжают называть «точные данные» о том, что российское нападение на Украину начнется во вторник, или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды, — написал специалист.

Время для такой операции, как считает он, было выбрано Вашингтоном не случайно. Крейчи напомнил, что во время летней Олимпиады в 2008 году произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, а в период Игр в 2014 году случился переворот на Украине.

Для ряда политиков и журналистов период Олимпиады стал поводом для заявлений и провокаций, добавил эксперт. Многие из них «охладили пыл» после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном, приводит слова Крейчи чешское издание Parlamentní listy.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

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