В Чехии заявили, что США попали в ловушку из-за Украины
США оказались в ловушке из-за собственных действий вокруг Украины. Об этом заявил политолог Оскар Крейчи в среду, 16 февраля.
— США продолжают называть «точные данные» о том, что российское нападение на Украину начнется во вторник, или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды, — написал специалист.
Время для такой операции, как считает он, было выбрано Вашингтоном не случайно. Крейчи напомнил, что во время летней Олимпиады в 2008 году произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, а в период Игр в 2014 году случился переворот на Украине.
Для ряда политиков и журналистов период Олимпиады стал поводом для заявлений и провокаций, добавил эксперт. Многие из них «охладили пыл» после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном, приводит слова Крейчи чешское издание Parlamentní listy.
15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.
Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.