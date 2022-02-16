Роспотребнадзор объявил о создании нового теста на COVID-19

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Роспотребнадзор создал более устойчивый к мутациям тест на коронавирус. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в среду, 16 февраля.

— Нашими учеными разработана лабораторная методика для определения геновариантов «дельта» по двум мутациям и «омикрон» по четырем мутациям. Мы сегодня можем различить это лабораторно, — рассказала главный санитарный врач.

При этом сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора закончили работу над новой тест-системой, уточнила она. Это другая разработка с использованием методики CRISPR/Cas, приводит слова Поповой агентство «Москва».

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10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что, если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.