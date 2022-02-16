Адвокат Чеботарев предположил, что Валиеву ждет дисквалификация

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Адвокат, доцент института спортивного менеджмента и права ВШЭ и кандидат юридических наук Александр Чеботарев считает, что у российских юристов почти нет шансов защитить Камилу Валиеву от наказания после обнаружения в одной из проб запрещенного препарата.

— Версия, которую наша защита выдвигает, не будет признана, и, скорее всего, к спортсменке будут применены санкции. Возможно, так как она защищенное лицо, санкции будут не суровыми: может быть предупреждение, незначительный срок дисквалификации, но ответственность будет применена определенным образом, — сказал Чеботарев в комментарии ОСН.

При этом он добавил, что решение о переносе церемонии награждения фигуристов в командном турнире не является правомерным, так как на сегодняшний день нет судебного решения по делу Валиевой. Процедура награждения должна пройти в рамках протокола, а изменения в отношении наград могут быть внесены только после завершения разбирательства.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева объяснила попадание в ее организм запрещенного триметазидина лекарствами дедушки.

В настоящее время спортсменка допущена до участия в личном турнире среди женщин и занимает первое место по итогам короткой программы.