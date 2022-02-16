Биофизик Ломоносов предупредил о побочных эффектах при приеме больших доз витамина С

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Прием витамина С в большой дозировке не оказывает положительного влияния на скорость выздоровления при коронавирусной инфекции. Об этом рассказал биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет» Андрей Ломоносов.

При этом побочные явления при превышении рекомендованной суточной дозы применения могут быть довольно серьезными, особенно для людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни.

Так, прием витамина С в большой дозировке может вызвать изжогу и способствует формированию камней в почках. При приеме витамина С вместе с железом также возможно избыточное накопление железа в организме.

При этом эксперт отметил, что при других простудных заболеваниях витамин С доказал свою положительную роль в лечении при кратковременном увеличении дозировки по назначению врачей, передает RT.

До этого диетолог назвала продукты, богатые необходимыми при коронавирусе витаминами. Укреплению иммунитета, в том числе к коронавирусной инфекции, способствуют хлеб с отрубями, черная смородина и орехи.