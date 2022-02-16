Потенциальные бенефициары: как военная истерия вокруг Украины отразится на мировой экономике

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Военная истерия вокруг Украины негативно сказывается на мировой экономике, хотя в краткосрочной перспективе у этой ситуации могут быть потенциальные бенефициары. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

По его словам, всякий геополитический кризис отрицательно влияет на общемировую экономику. В такой ситуации люди и страны пытаются каким-то образом сохранить свои доходы и активы. Никакой серьезной экономической активности в регионе, где может разразиться война, ожидать не стоит вплоть до момента, когда перспективы конфликта не прояснятся.

— Как бы банально это ни звучало, подобный кризис негативно влияет на всю мировую экономику. Это обычная предвоенная история вне зависимости от того, будет война или нет. Поэтому никакой экономической активности нет и не будет, пока не прояснятся перспективы того, что нас ждет после дипломатической фазы, — сказал экономист.

Он обратил внимание, что на фоне подобных украинскому геополитических кризисов дополнительное значение приобретают энергоносители. В связи с этим цены на топливо, как правило, возрастают:

— Когда речь идет о том, чтобы сохранить экономику в том объеме, в котором она была, — нужно прежде всего заботиться об энергии. Таким образом, геополитическое обострение толкает цены на топливо вверх.

Национальные валюты потенциальных стран — участниц конфликта также подвержены влиянию текущей конъюнктуры:

— Когда ситуация обостряется, когда кажется, что вероятность конфликта выше, чем обычно, — то, конечно же, ухудшается ситуация с фондовым рынком и перспективы динамики валютного курса тоже неважные. Когда же начинается облегчение ситуации — тогда, наоборот, мы видим рост. Мы уже несколько раз видели такие качели.

Так, российский рынок акций по итогам основных торгов 15 февраля продемонстрировал рост на 3,42 процента. Предполагается, что фактором роста стали новости о возвращении войсковых соединений после учений на юго-западных границах РФ. Кроме того, на фоне этих новостей национальная валюта серьезно укрепилась — доллар снизился до отметки 75 рублей за единицу.

Экономист полагает, что на кризисе вокруг Украины если кому-то и удалось «выиграть», то только в краткосрочной перспективе:

— Как исключение могут быть такие ситуации, когда кто-то может выиграть. Например, когда речь идет о поставках вооружений. Но это все кратковременные феномены, поэтому нельзя сказать, что это имеет какое-либо значение даже в среднесрочной перспективе. В целом же вся эта нервозность всем вредит.

В среду, 16 февраля, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия обладает планом на случай введения новых санкций Запада.