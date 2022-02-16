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Зеленский обозначил Россию как угрозу в стратегии госбезопасности

Иван Юминов

В мире
Зеленский обозначил Россию как угрозу в стратегии госбезопасности
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию обеспечения госбезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе офиса лидера в среду, 16 февраля.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О Стратегии обеспечения государственной безопасности». Утвердить Стратегию обеспечения государственной безопасности, — говорится в документе.

Документ определяет задачи госполитики в сфере госбезопасности, а также угрозы в данной области. Стратегия является основой планирования и реализации подобной политики, а одной из угроз названа Россия, отмечается на сайте администрации Украины.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

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