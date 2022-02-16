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МИД рассказал о потере интереса к заявлениям Столтенберга

Иван Юминов

В мире
МИД рассказал о потере интереса к заявлениям Столтенберга
Фото: МИД РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг является сбитым летчиком. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 16 февраля.

— Вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще, нас уже больше не интересуют. Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов, это уже сбитый натовский летчик, — рассказала дипломат.

При этом она уточнила, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с альянсом и США по гарантиям безопасности. Данные вопросы требуют детального и предметного разговора, приводит слова Захаровой сайт МИД.

11 февраля Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.

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