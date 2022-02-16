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Захарова призвала Трасс доказать, что Британия не планирует нападать на Россию

Виктория Храменкова

В мире
Захарова призвала Трасс доказать, что Британия не планирует нападать на Россию
Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова предложила главе МИД Великобритании Лиз Трасс доказать отсутствие планов о нападении на Россию.

— Еще раз, специально для Лондона: примите сигнал. Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно, — поделилась Захарова.

Также она привела в пример, что британский боевой эсминец бороздил Черное море, а позднее — вторгся в российские территориальные воды.

— Это было в июне 2021 года, но у нас сейчас появилось стойкое ощущение: возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция, — считает Захарова, передает РИА Новости.

Недавно Мария Захарова заявила, что Лиз Трасс должна извиниться за фейки о вторжении России на Украину.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море. Он на три километра вошел в территориальные воды страны и не реагировал на предупреждения военных. Пограничный сторожевой корабль Черноморского флота предупредительно выстрелил по Defender. Позже самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

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