Иммунолог Крючков рассказал, как протекает заражение гриппом после COVID-19

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Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков рассказал, что человек не всегда может иметь тяжелое течение гриппа, если до этого он переболел коронавирусной инфекцией.

В случае, если человек перенес COVID-19 в легкой форме, то никаких осложнений быть не должно. Однако если после коронавируса у человека наблюдается постковидный синдром, а на этот фон наслоилась гриппозная инфекция, то дела могут обстоять в разы тяжелее.

— После заметного эпизода коронавирусной инфекции грипп может еще больше дестабилизировать уже и так нарушенное состояние организма, — поделился Крючков в интервью радио Sputnik.

Эксперт советует как минимум в течение месяца после COVID-19 вести себя крайне осторожно и стараться избегать заражения другими вирусными инфекциями.

— Если через месяц и больше после острого COVID-19 будет сохраняться хотя бы один симптом, нарушающий качество жизни, мы не можем считать, что организм полностью преодолел последствия коронавирусной инфекции. Это могут быть самые разнообразные симптомы — со стороны нервной системы, легких, сердечно-сосудистой системы, кожи, потери обоняния. В этом случае мы понимаем, что наложение дополнительной инфекции нежелательно, — отметил иммунолог.

Для того, чтобы защитить иммунитет от коронавируса и сезонных заболеваний, Крючков рекомендует носить маски, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей в помещениях и прочие меры.

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14 февраля пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве заявила, что по итогам проводимых исследований в период с 7 по 13 февраля 2022 года в столице отмечаются уменьшение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом и соответствие сезонным показателям.