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Врач назвал условие, при котором регионы смогут отказаться от ограничений по COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач назвал условие, при котором регионы смогут отказаться от ограничений по COVID-19
Фото: Быкова Анна

Регионы и города могут снимать ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, если свыше 80 процентов населения имеют антитела. Об этом заявил врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80 процентов населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения, — поделился специалист в беседе с РИА Новости.

Все дети в Москве в возрасте от 6 до 11 лет имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом в среду, 16 февраля, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы, то детей с отрицательными показателями по антителам к COVID-19 просто нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом, — сказал он.

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До этого первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что жители Санкт-Петербурга достигли 100 процентов коллективного иммунитета к коронавирусу. По словам чиновника, о достижении этого показателя говорит число переболевших и вакцинированных, передает «Царьград».

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