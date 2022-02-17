МИД Франции: Отсутствуют нормы, регулирующие безопасность в Европе

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Глава МИД Франции Жан-Ива Ле Дриан заявил, что нормы, которые регулировали безопасность в Европе — отсутствуют. Он считает, что норм теперь не существует, а все договоры, контролирующие их устарели и не имеют значения.

— В то время, как Российская Федерация требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности, — отметил Жан-Ива Ле Дриан.

Также он подчеркнул, что Европейские страны готовы обсуждать это, передает Financial Times.

Кроме этого, политик поделился своим мнением о сообщениях об отводе российских войск от границ с Украиной.

— Необходимо посмотреть, чем завершатся маневры в Белоруссии, Черном море и вблизи украинских границ, — сказал министр иностранных дел.

15 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова обсуждать ряд пунктов из ответов НАТО и США по гарантиям безопасности.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша) не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».