Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российский фристайлист Егоров снялся с участия в Олимпиаде из-за травмы

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российский фристайлист Егоров снялся с участия в Олимпиаде из-за травмы
Фото: vk/olympic_russia

Российский фристайлист Роман Егоров получил травму и не сможет участвовать в соревнованиях по хафпайпу на Олимпиаде в Пекине. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

— Рома, к сожалению, не примет участие в соревнованиях. Он травмировался на заключительном этапе подготовки при отработке своей олимпийской программы, — рассказал Курашов РИА Новости.

Роман Егоров должен был стать участником квалификационных программ по хафпайпу 17 февраля.

Это не первый случай с травмой у российских спортсменов. Накануне российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная сломала левую руку. Она лишь недавно восстановилась после похожей травмы и начала тренироваться, восстанавливать прыжки, но неудачно упала. Как она сообщила, сломано основание ладьевидной кости. Косторной придется минимум шесть недель провести в гипсе, однако тренировки она не бросает.

В декабре 2021 года фигуристка сломала правую руку во время отработки акселя. Она не смогла посещать тренировки в течение 20 дней и не смогла поучаствовать в чемпионате России. Девушка тогда же лишилась шанса на участие в Олимпиаде в Пекине.

Читайте также:
Россия Олимпийские игры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте