Российский фристайлист Егоров снялся с участия в Олимпиаде из-за травмы

Фото: vk/olympic_russia

Российский фристайлист Роман Егоров получил травму и не сможет участвовать в соревнованиях по хафпайпу на Олимпиаде в Пекине. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

— Рома, к сожалению, не примет участие в соревнованиях. Он травмировался на заключительном этапе подготовки при отработке своей олимпийской программы, — рассказал Курашов РИА Новости.

Роман Егоров должен был стать участником квалификационных программ по хафпайпу 17 февраля.

Это не первый случай с травмой у российских спортсменов. Накануне российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная сломала левую руку. Она лишь недавно восстановилась после похожей травмы и начала тренироваться, восстанавливать прыжки, но неудачно упала. Как она сообщила, сломано основание ладьевидной кости. Косторной придется минимум шесть недель провести в гипсе, однако тренировки она не бросает.

В декабре 2021 года фигуристка сломала правую руку во время отработки акселя. Она не смогла посещать тренировки в течение 20 дней и не смогла поучаствовать в чемпионате России. Девушка тогда же лишилась шанса на участие в Олимпиаде в Пекине.