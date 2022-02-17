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СМИ: Премьер Японии намерен созвониться с Путиным в четверг

Михаил Алимов

В мире
СМИ: Премьер Японии намерен созвониться с Путиным в четверг
Фото: Пресс-служба Совфеда

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Звонок должен последовать в четверг, 17 февраля. Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источники в правительстве страны.

Данный вопрос пока прорабатывается. Разговор политиков может произойти вечером. Вероятность проведения переговоров подтвердил и экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Основной темой, по его мнению, станет ситуация вокруг Украины.

— Думаю, что премьер-министр в какой-либо форме донесет (до Путина — прим. «ВМ») позицию японской стороны (по ситуации вокруг Украины — прим. «ВМ»), — передает его слова агентство.

Также Абэ уверен, что японская сторона должна сделать все возможное для мирного разрешения вопроса на Украине.

15 февраля Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Немецкий политик приехал в Кремль, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Президент тогда напомнил, что на прошлой неделе уже принимал в Кремле президента Франции Эммануэля Макрона. Главы государств обсуждали эти же темы.

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