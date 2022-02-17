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По народному месяцеслову 18 февраля — Агафья Коровница, Голодуха, Поминальница. Православная церковь в этот день чтит мученицу Агафью.

Тем, кто на 18 февраля запланировал большие траты, следует провести следующий ритуал. Под порог или коврик дома положить монету из кошелька и произнести: «Тут сиди, братьев жди. Они со мной пройдутся и к тебе вернутся!» После возвращения домой нужно положить монетку обратно в кошелек. Это поможет в краткие сроки вернуть все утраченное.

Святую Агафью принято считать заступницей от пожара. В этот день следует освятить в церкви ржаной хлеб и соль и хранить их на видном месте. Если бросить эти продукты в огонь, то он скорее отступит и угаснет.

Этот день считается поминальным. В церкви следует помолиться за упокой душ родных и близких людей. Особое внимание уделить тем, кто умер насильственной смертью. Агафья защитит и успокоит эти души.

Приметы погоды

Вода поднялась в водоемах — к потеплению.

Снег в этот день — к ранней весне.

Морозный день — к жаркому лету.

Вокруг черная земля, без снега — к летней засухе.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как вернуть деньги 18 февраля

Именины отмечают: Агафья, Антон, Василиса, Галактион, Макар.