Акция «ЕГЭ для родителей» стартовала в Подмосковье

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей» началась в Московской области. Ее первыми участниками стали около 100 человек, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В первый день акция прошла в Дмитрове. Гостями акции стали почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, олимпийский чемпион-саночник Роман Репилов.

В этом году участники акции могут проверить свои знания по русскому языку. До конца марта акция охватит все муниципалитеты Московской области.

Участники акции проходят все процедуры единого госэкзамена: заполняют бланки, пишут экзаменационную работу, а после узнают результаты. Родители могут лично увидеть, как происходит вся процедура экзамена.

Также своим примером родители могут показать детям, что экзамены это ее страшно и настроить их на хороший результат.

Ранее было названо количество выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ в 2022 году.