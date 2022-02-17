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Москвич предстанет перед судом за поджог знакомого во время пьяной ссоры в квартире дома

Елена Самойлова

Происшествия
Москвич предстанет перед судом за поджог знакомого во время пьяной ссоры в квартире дома
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя столицы, который попытался убить своего собутыльника во время пьяной ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова четверг, 17 февраля.

По ее словам, 11 сентября 2021 года мужчина распивал спиртные напитки вместе с друзьями в квартире, расположенной в Южном Бутове.

Во время застолья между собутыльниками произошел конфликт. В какой-то момент мужчина потерял контроль, облил своего оппонента легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его с помощью зажигалки.

Пострадавший получил термические ожоги различной степени тяжести. Спустя время он умер в больнице.

— Уголовное дело будет направлено в Мосгорсуд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Нефедова.

Еще один бытовой конфликт с последствиями в виде смерти одного из участников случился 13 февраля в Мытищах: мужчина зарезал своего друга в пьяной драке.

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