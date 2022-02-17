Москвич предстанет перед судом за поджог знакомого во время пьяной ссоры в квартире дома
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя столицы, который попытался убить своего собутыльника во время пьяной ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова четверг, 17 февраля.
По ее словам, 11 сентября 2021 года мужчина распивал спиртные напитки вместе с друзьями в квартире, расположенной в Южном Бутове.
Во время застолья между собутыльниками произошел конфликт. В какой-то момент мужчина потерял контроль, облил своего оппонента легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его с помощью зажигалки.
Пострадавший получил термические ожоги различной степени тяжести. Спустя время он умер в больнице.
— Уголовное дело будет направлено в Мосгорсуд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Нефедова.
Еще один бытовой конфликт с последствиями в виде смерти одного из участников случился 13 февраля в Мытищах: мужчина зарезал своего друга в пьяной драке.