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В России за сутки заразились коронавирусом 180 622 человека

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки заразились коронавирусом 180 622 человека
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За последние сутки в России выявлено 180 622 случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

В больницу с этим диагнозом попали 18 090 человек, что на 7,6 процента меньше, чем днем ранее. Российские медики вылечили от COVID-19 еще 185 082 пациента. Количество смертельных случаев составило 790.

В России за сутки заразились коронавирусом 180 622 человека Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в стране заболели 14 840 502 человека. Полностью выздоровели 11 828 475 пациентов. Умерли от этого диагноза 343 173 человека, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Накануне глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл подробности о новой вакцине от коронавируса. По его словам, новый препарат с вирусоподобными частицами может появиться в гражданском обороте к осени.

Он также сообщил, что жалобы на негативные эффекты вакцинации подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» против новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день полностью отсутствуют. Специалист отметил, что через несколько недель компания «Генериум» присоединится к производству этой вакцины, поэтому все объемы препаратов, которые необходимы для данной возрастной группы, будут поставлены в регионы.

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