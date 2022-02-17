Рафик Загрутдинов: Поликлиника в Молжаниновском районе Москвы готова более чем наполовину

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Синявинская улица Карта всех событий

Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену готова более чем наполовину и будет сдана в эксплуатацию в этом году. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену введут в эксплуатацию в этом году в районе Молжаниновский по адресу улица Синявинская, владение 13. В настоящее время идет монтаж окон и витражей, а также монтаж фасадных систем, — уточнил он.

В детской зоне оборудуют зоны приема анализов, дежурного врача, кабинет выдачи справок и направлений, кабинет платных услуг, а также педиатрическое отделение и зону реабилитации.

Взрослая поликлиника включает в себя зоны врачей-специалистов, лучевой и функциональной диагностики, реабилитации, профилактики и дневного стационара на 5 коек.

Прилегающую территорию благоустроят: создадут воркаут-площадку для тренировок и зону с тренажерными устройствами.

14 февраля глава департамента строительства заявил, что детско-взрослую поликлинику в столичном районе Свиблово планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.