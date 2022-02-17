Москвичка обратилась в полицию из-за несбывшихся прогнозов таролога

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Жительница столицы обратилась к гадалке-тарологу за предсказанием и оставила у нее 140 тысяч рублей. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Пресненскому району.

Полицейским женщина рассказала, что познакомилась с тарологом в социальной сети. За свои услуги гадалка попросила перевести ей указанную сумму.

Изначально женщину все устраивало, но, видимо, предсказание не сбылось и девушка обратилась в полицию.

Сообщение о преступной деятельности гадалки находится на рассмотрении.

В начале февраля Геннадий Онищенко рассказал, с чем связан скачок популярности оккультных практик и эзотерической литературы среди россиян.