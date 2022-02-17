Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичка обратилась в полицию из-за несбывшихся прогнозов таролога

Елена Самойлова

Происшествия
Москвичка обратилась в полицию из-за несбывшихся прогнозов таролога
Фото: Pexels
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Жительница столицы обратилась к гадалке-тарологу за предсказанием и оставила у нее 140 тысяч рублей. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Пресненскому району.

Полицейским женщина рассказала, что познакомилась с тарологом в социальной сети. За свои услуги гадалка попросила перевести ей указанную сумму.

Изначально женщину все устраивало, но, видимо, предсказание не сбылось и девушка обратилась в полицию.

Сообщение о преступной деятельности гадалки находится на рассмотрении.

В начале февраля Геннадий Онищенко рассказал, с чем связан скачок популярности оккультных практик и эзотерической литературы среди россиян.

Читайте также:
гадания Деньги карты Таро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте