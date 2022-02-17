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Журова дала прогноз выступления российских фигуристок на Олимпиаде

Ирина Игнатенко

Общество
Журова дала прогноз выступления российских фигуристок на Олимпиаде
Фото: Пресс-служба Госдумы

Любая из российских фигуристок может стать олимпийской чемпионкой после сегодняшнего выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

— Мы понимаем, что любая из наших девочек может стать олимпийской чемпионкой. После короткой программы отрывы небольшие. Немного больше отрыв у Саши Трусовой. Но мы видели, как она собралась на чемпионате Европы, и для нее не проблема — показать в произвольной программе такой результат, чтобы его хватило для призового места, — отметила Журова в комментарии «Радио 1».

Журова добавила, что российским фигуристкам под силу исполнить все сложнейшие заявленные элементы, в том числе и четверные прыжки. Она выразила уверенность в том, что спортсменки сделают все по максимуму и не будут упрощать программу по ходу выступления.

Ранее стало известно, что Камила Валиева планирует исполнить в произвольной программе тройной аксель. Александра Трусова намерена показать пять квадов — то есть четверных прыжков. В программе Анны Щербаковой указаны два четверных флипа, передает Nation News.

Ранее Светлана Журова оценила шансы Валиевой избежать отстранения из-за допинг-скандала.

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