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Группа «Пятеро» представит новую программу «Nano A Cappella. Перезагрузка» 2 марта

Оксана Васильева

Общество
Группа «Пятеро» представит новую программу «Nano A Cappella. Перезагрузка» 2 марта
Фото: Пресс-служба коллектива

2 марта вокальная группа «Пятеро» представит на сцене Дома музыки новую программу «Nano A Cappella. Перезагрузка». Солисты вокального ансамбля рассказали, какие сюрпризы ждут зрителей.

Ребята планируют выступить с новой акапельной программой. Они обещают много новых песен, новые аранжировки, новые инсталляции.Ребята считают, что жанр а-капелла становится все боле популярным.

— Мне кажется, что этот жанр уже популярен, потому что много веков люди поют а-капелла, люди слушают исполнение а-капелла. Это и хор, и разные ансамбли. Это, в первую очередь, красиво и интересно, и в этом жанре очень много свободы, потому что можно соединить различные музыкальные направления и делать это вживую на глазах у публики, экспериментировать, соединять несоединимое. Мне кажется, что для зрителей, которые попадают на концерт, особенно на наши концерты, этот жанр открывается с новой стороны, и очень приятно, что каждый раз мы получаем очень много восторженных откликов даже от людей, которые впервые попали на концерт именно в жанре а-капелла без музыкальных инструментов, они не верят, сомневаются, возможно ли такое, удивляются, как мы это делаем и что это за чудо. Поэтому, мне кажется, что этот жанр уже нашел свое место, — отметил участник ансамбля Антон Иванов.

В коллективе произошли изменения, появился новый участник – Данила Борудкин.

— Очень талантливый, в первую очередь, что важно для нашего коллектива, молодой человек. Перспективный, с хорошим музыкальным вкусом, с хорошей музыкальной грамотностью. С красивым тембром голоса, техничный, усидчивый, внимательный, понимающий, отлично вписывающийся в коллектив своим голосом, что немаловажно, потому что зачастую многие сольные голоса очень сложно уместить в рамки коллектива, — рассказал о новом солисте Евгений Сапелов.

Вокалисты ансамбля также поздравили всех женщин и девушек с приближающимся весенним праздником.

— Мы хотим поздравить всю прекрасную половину нашей столицы с прекрасным весенним праздником Международным женским днём. Каждой из вас мы хотим пожелать счастья, здоровья и исполнения всех мечтаний. Мы приглашаем вас в преддверии этого дня на наш концерт, чтобы получить заряд позитивных эмоций и насладиться прекрасной музыкой. Мы надеемся, что именно хорошая музыка будет сопровождать вас 365 дней в году и дарить радость. А ещё мы считаем, что каждая женщина – королева и достойна самого лучшего. Дорогие девушки, женщины, представительницы прекрасной половины столицы, мы хотим дарить вам праздник каждый день и верим, что мы сможем сделать это, — отметили музыканты.

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