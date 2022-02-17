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Градплан Москвы начнет заниматься федеральными проектами

Евгений Белоусов

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Градплан Москвы начнет заниматься федеральными проектами
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Градплан Москвы, являвшийся с 2012 года подведомственной структурой Москомархитектуры, переходит в федеральную собственность и в подчинение министерства строительства и ЖКХ РФ. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, за годы работы Градплан решал масштабные градостроительные задачи и делал город лучше.

— Среди самых знаковых стоит отметить проект градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки, участие в программе реновации, методику по оценке экономической эффективности комплексного развития территорий, победы в международных конкурсах и многое другое, — рассказала она.

По ее словам, именно такой опыт сможет быть полезным уже на федеральном уровне.

На федеральном уровне новый институт теперь будет решать задачи, связанные с формированием единой градостроительной политики, которая направлена на обеспечение сбалансированного планирования пространственного развития территорий страны.

Так например, Градплану предстоит масштабная научно-исследовательская, проектная и методическая работа в области планирования оптимальных схем расселения и приложения труда, определения функционала и параметров градостроительного развития территорий.

До этого в Москомархитектуре рассказали об обновлении московского кинотеатра «Звездный». Его фасады оформят золотистыми 3D-панелями со встроенной подсветкой. Также в ходе работ кинотеатру вернут его прежний облик, облегчат перемещение по зданию маломобильным гражданам, откроют рестораны и кинобары.

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