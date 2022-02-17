Уполномоченная по правам ребенка в Москве рассказала, как минимизировать буллинг в школах

кадр из фильма «Класс» (2007)

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская во время онлайн-конференции «Стоп, травля!» рассказала о способах минимизации буллинга в образовательных учреждениях.

Она отметила, что важно, чтобы в образовательных учреждениях с детьми проводили беседы, в рамках которых говорили, что нельзя нарушать личное пространство других ребят, а также объясняли правила поведения по отношению к человеку, который имеет нестандартную внешность.

Также в школах необходимо выработать алгоритм адаптации нового ребенка.

— Вот он приходит новенький, у каждого классного руководителя должна быть памятка для новенького ребенка, в которой говорится, что надо говорить детям, как надо проговаривать с самим ребенком и его семьей, как они обращают ребенка и его семью в эту безопасную философию школ, — цитирует Ярославскую «Москва 24».

17 февраля при поддержке объединенной редакции «Москва медиа» прошла онлайн-конференция «Стоп, травля!». Эксперт обсудили проблемы буллинга в школе, на работе и соцсетях.