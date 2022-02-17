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Песков рассказал о диалоге Путина и Макрона по признанию ДНР и ЛНР

Иван Юминов

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Песков рассказал о диалоге Путина и Макрона по признанию ДНР и ЛНР
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил идею признания ДНР и ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 17 февраля.

— Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте, и было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива. Что никакого законопроекта на этот счет не существует, — рассказал чиновник.

После этого Песков решил зачитать журналистам отрывок из стенограммы беседы двух лидеров. Так, из нее следует, что Макрон попросил поставить на паузу законопроект, а Путин ответил ему, что это лишь инициатива КПРФ.

Затем Путин подчеркнул, что идея не поддержана «Единой Россией». Песков заключил, что обсуждение состоялось до голосования в Госдуме, отмечает Интерфакс.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к Путину насчет необходимости признания ДНР и ЛНР. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обращение нижней палаты о необходимости признания ДНР и ЛНР отправят Путину. Он добавил, что Украина не соблюдает Минские договоренности, поэтому проживающие в Донбассе люди нуждаются в помощи и поддержке.

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