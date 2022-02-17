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Посол Великобритании Броннерт прибыла в здание МИД России

Иван Юминов

В мире
Посол Великобритании Броннерт прибыла в здание МИД России
Фото: МИД РФ

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт приехала в здание МИД России на фоне новостей о передаче ответа по гарантиям безопасности.

Визит дипломата состоялся около 15:23 по московскому времени. Поездка Броннерт является стандартным визитом, который происходит на регулярной основе, приводит сообщение британского посольства РИА Новости.

17 февраля посол США в Москве Джон Салливан отказался комментировать журналистам получение ответа России по гарантиям безопасности. Дипломат прибыл в здание МИД днем и пробыл внутри около 15 минут.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.

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