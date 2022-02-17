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42 статуэтки были вручены на Премии Digital Communications AWARDS

Оксана Васильева

Общество
42 статуэтки были вручены на Премии Digital Communications AWARDS
Руководитель службы сетевого вещания «Вечерней Москвы» Игорь Настенко, член экспертного совета конкурса, вручает Гран-при / Фото: Елена Плешивцева/ Вечерняя Москва

15 февраля в рамках Digital Communications Day на 10-й Юбилейной Церемонии награждения Премии Digital Communications AWARDS были вручены 42 статуэтки и 40 дипломов.

Торжественная церемония прошла на официальной площадке Digital Communications Day - конгресс-центр «Технополис «Москва». 65 компаний подали 200 проектов в 42 номинациях. Это рекордное количество заявок в сравнении с прошлыми годами.

Наибольшее количество заявок подали такие компании, как Информационное агентство ТАСС, СИБУР, Торговая сеть «Лента», КБ Палиндром, Группа НЛМК, Okko, Межгосударственная телерадиокомпания «Мир». Больше всего подано заявок в следующих номинациях:веб-сайт - 12, видео - 12, внешние коммуникации – 9

Проекты номинантов оценивали более 70 членов Экспертного совета. В этом юбилейном году было принято решение вручить Гран-При и обладателем стало агентство Dr.JUNG.

В числе Лауреатов Digital-Премии 2022 стали такие компании, как: Северсталь, Лента, Пятерочка, ММК, СберМедИИ, СберУслуги, Independent Media, ТАСС, Группа НЛМК, МИА «Россия Сегодня», digital-агентство «ИНТЕРИУМ», КБ Палиндром и другие. Полный список победителей Премии опубликован на сайте премии.

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