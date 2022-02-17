42 статуэтки были вручены на Премии Digital Communications AWARDS

Руководитель службы сетевого вещания «Вечерней Москвы» Игорь Настенко, член экспертного совета конкурса, вручает Гран-при / Фото: Елена Плешивцева/ Вечерняя Москва

15 февраля в рамках Digital Communications Day на 10-й Юбилейной Церемонии награждения Премии Digital Communications AWARDS были вручены 42 статуэтки и 40 дипломов.

Торжественная церемония прошла на официальной площадке Digital Communications Day - конгресс-центр «Технополис «Москва». 65 компаний подали 200 проектов в 42 номинациях. Это рекордное количество заявок в сравнении с прошлыми годами.

Наибольшее количество заявок подали такие компании, как Информационное агентство ТАСС, СИБУР, Торговая сеть «Лента», КБ Палиндром, Группа НЛМК, Okko, Межгосударственная телерадиокомпания «Мир». Больше всего подано заявок в следующих номинациях:веб-сайт - 12, видео - 12, внешние коммуникации – 9

Проекты номинантов оценивали более 70 членов Экспертного совета. В этом юбилейном году было принято решение вручить Гран-При и обладателем стало агентство Dr.JUNG.

В числе Лауреатов Digital-Премии 2022 стали такие компании, как: Северсталь, Лента, Пятерочка, ММК, СберМедИИ, СберУслуги, Independent Media, ТАСС, Группа НЛМК, МИА «Россия Сегодня», digital-агентство «ИНТЕРИУМ», КБ Палиндром и другие. Полный список победителей Премии опубликован на сайте премии.