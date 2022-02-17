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«Был удивлен такому повороту»: адвокат Била прокомментировал решение суда

Рафаэль Залян

Елена Самойлова

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Эксклюзивы ВМ
Происшествия
«Был удивлен такому повороту»: адвокат Била прокомментировал решение суда
Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Все имеющиеся аккаунты в социальной сети Instagram, которые подписаны именем Эдварда Била являются фейковыми и никак не связаны ни с самим блогером, ни с его окружением. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил адвокат Эдварда Била.

По его словам, уголовно-исполнительная инспекция просила суд арестовать Эдварда Била за использование социальной сети Instagram. Последний из аккаунтов с его именем публиковал пост около 12 недель назад.

— Суд уже отказал в удовлетворении этого ходатайства и отказался брать под стражу подсудимого. По поводу аккаунта — это один из многих десятков фейковых аккаунтов, которые создают в отношении любого публичного человека. Он никак не связан с самим Эдвардом или его окружением, — пояснил собеседник «ВМ».

По его словам, это было очевидно всем, в том числе и ходатайствующим. Правозащитник добавил, что затрудняется сказать, почему оно вообще было заявлено.

— Сам был удивлен такому повороту, но мы рады, что суд отнесся к этому объективно, — заключил адвокат.

В начале декабря прошлого года суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело было передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе.

Также Билу вновь избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ДТП на Смоленской площади

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

Позже Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение, записав это на камеру. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.

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