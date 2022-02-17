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Время пророчеств: астролог дала прогноз на февраль и март для всех знаков зодиака

Евгений Белоусов

Общество
Время пророчеств: астролог дала прогноз на февраль и март для всех знаков зодиака
Фото: pixabay.com/TBIT

Совсем скоро, 18 февраля, Солнце перейдет в заключительный знак зодиакального круга — в созвездие Рыб. В этот период Нептун и Юпитер станут покровителями небесных тел. Астролог Алена Никольская дала гороскоп для всех знаков зодиака на февраль и март.

По словам астролога, миром на это время будет править бог сновидений Гипнос, а поэтому всем следует внимательно наблюдать за своими снами — они могут быть пророческими. Время будет непростым, все представители зодиакального круга должны проявлять благосклонность и помогать нуждающимся.

Пророческий дар откроют в себе представители водных знаков зодиака. Раки, Скорпионы и Рыбы смогут увидеть во снах решения волнующих их проблем. Сновидения помогут рожденным под этими знаками людям открыть глаза на окружающую их действительность.

Особой прозорливостью будут обладать и земные знаки. Тельцы, Девы и Козероги сумеют читать людей как открытую книгу. Астролог советует им обращать особое внимание на окружающий мир и перипетии судьбы.

— Вы будете экстрасенсом. Поэтому используйте дар на протяжении всего календарного месяца, — утверждает Никольская.

Плодотворным время станет для воздушных знаков. Близнецы, Весы и Водолеи смогут постичь тайны, которые скрываются за вопросами работы и реализации. Самое время присмотреться к сослуживцам — вдруг кто-нибудь из них ведет себя некорректно. Их получится вывести на чистую воду.

Огненным знакам астролог рекомендует уделить время своим близким. Овны, Львы и Стрельцы сумеют найти общий язык с детьми и младшими членами семьи. Звезды благоволят рожденным под огненными знаками людям, они сумеют добиться дружбы даже с теми, кого они раздражают.

Астролог также советует уделить это время творчеству. Это касается всех представителей зодиакального округа.

— Если у вас есть малейшие творческие задатки, обязательно их развивайте — поставьте голос, ходите на вокал, учитесь играть на музыкальном инструменте, — цитирует ее Пятый канал.

2 февраля ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях. Представительницы некоторых знаков зодиака, как она считает, больше других склонны к изменам. На желание «сходить налево» оказывают влияние астрологические условия, которые делают представительниц этих знаков более эмоциональными и любвеобильными.

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