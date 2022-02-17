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Ведущий синоптик Гидрометцентра Петербурга дала полный прогноз на март

Ирина Игнатенко

Общество
Ведущий синоптик Гидрометцентра Петербурга дала полный прогноз на март
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева рассказала, какую погоду ждать жителям города в марте.

По предварительному прогнозу, над Северной столицей в марте буду господствовать циклоны. Температура превысит климатическую норму, в среднем воздух будет прогреваться до плюс 2–4 градусов. При этом ожидается большое число осадков — до 140 процентов месячной нормы.

— В течение месяца погодные условия в Ленинградской области будут формироваться под преобладающим влиянием восточных и южных периферий циклонов. Антициклонические воздействия ожидаются редкими и непродолжительными и более вероятны в третьей декаде месяца. В связи с этим периоды облачной, с частыми осадками погоды будут сменяться отдельными погожими днями, — рассказала она в комментарии «Невским новостям».

Эксперт добавила, что средняя температура марта составляет минус 2,2 градуса, поэтому синоптики относят его к зимним месяцам.

В начале этой недели Петербург оказался под влиянием североатлантического циклона «Вера», который принесет в город аномальное потепление выше климатической нормы на несколько градусов, передает Nation News.

Ранее москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 17 февраля.

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