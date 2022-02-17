Путин поручил повысить темпы потенциального роста экономики

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо повысить потенциальные темпы роста экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 17 февраля.

— Важно объективно оценивать ситуацию, очевидно, что позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер, и эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. В этих новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить потенциальные темпы роста российской экономики, — рассказал глава государства.

Данную задачу поставили перед правительством, уточнил он. Базовым условием для повышения доходов граждан является устойчивый экономический рост, приводит слова Путина сайт Кремля.

9 февраля в Минэкономразвития сообщили, что российская экономика по итогам 2021 года выросла на 4,6 процента. Вклад в восстановление экономики, как уточняется, внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос.

17 февраля в ЦБ рассказали, что международные резервы России выросли на 0,7 процента и повторили исторический максимум. Их объем по состоянию на 11 февраля составил 639,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,7 миллиарда долларов.