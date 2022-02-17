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Движение трамваев по Преображенской улице восстановили после ДТП

Евгений Белоусов

Происшествия
Движение трамваев по Преображенской улице восстановили после ДТП
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Преображенская улица Карта всех событий

Движение трамваев 4пр, 7 и 13 по Преображенской улице восстановили после произошедшего на путях ДТП. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев по Преображенской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Маршруты трамваев были временно изменены из-за ДТП, которое произошло на путях возле остановки «Преображенская площадь».

До этого сообщалось, что несколько трамваев задерживаются на столичной улице Рогожский Вал из-за аварии на путях. По предварительной информации, водитель одной из машин выехал на трамвайные пути в неположенном месте и столкнулся с трамваем. Из-за этого маршруты временно изменили. Дептранс советовал внимательно следить за расписанием.

Также в ведомстве посоветовали водителям быть внимательнее во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей. На обособленных путях установлены камеры, которые фиксируют нарушения ПДД.

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