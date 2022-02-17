Путин потребовал увеличить доходы россиян как минимум на 2,5 процента

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы граждан должны вырасти как минимум на 2,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 17 февраля.

— В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее, чем на 2,5 процента. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, — рассказал глава государства.

Данную задачу, как уверен он, необходимо обязательно решить. Увеличение доходов людей должно опираться на экономический рост страны, приводит слова Путина сайт Кремля.

9 февраля в Минэкономразвития сообщили, что российская экономика по итогам 2021 года выросла на 4,6 процента. Вклад в восстановление экономики, как уточняется, внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос.

17 февраля в ЦБ рассказали, что международные резервы России выросли на 0,7 процента и повторили исторический максимум. Их объем по состоянию на 11 февраля составил 639,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,7 миллиарда долларов.