Боковой проезд на Большой Дорогомиловской улице перекрыли с 17 февраля

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Большая Дорогомиловская улица, 16 Карта всех событий

Боковой проезд Большой Дорогомиловской улицы в районе дома 16 полностью перекрыт с 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что перекрытие проезда связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена в Западном административном округе (ЗАО). Ограничения продлятся до 15 апреля. На это время будет оборудован временный съезд.

Также движение по Большой Дорогомиловской улице будет временно ограничено с 28 февраля по 15 апреля. Уточняется, что в этот период будет сохранено существующее количество полос.

— Пожалуйста, планируйте свои поездки заранее, учитывая изменившуюся схему движения, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в Дептрансе сообщили, что на нескольких участках Кожевнической улицы ограничат движение в период с 21 февраля по 3 мая.

Так, транспорт не сможет проезжать от дома 17/14, строение 2, дома 21, строение 1, по Кожевнической улице. Ограничения там будут действовать с 21 февраля по 25 мая.

Также движение транспорта будет ограничено в районе дома 21, строение 1, по вышеупомянутой улице с 1 по 11 марта.