Москвичей призвали быть осторожными с животными во время их брачного периода  

Фото: ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды

Эксперты Мосприроды сообщили о начале брачного периода у некоторых видов птиц и зверей. В частности, кряквы, бобра и лисы уже приступили к созданию пар. Важно помнить о том, что в это время к животным стоит относиться с особой осторожностью. Многие из них становятся агрессивными и могут навредить человеку. О том, почему обитателей природных зон не рекомендуется кормить в феврале и марте, «Вечерней Москве» рассказал главный специалист отдела экологического просвещения и учета животных дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнего» ГПБУ «Мосприрода» Артем Злыднев.

Бобры считаются привычными представителями московской фауны в природных зонах. Некоторые ошибочно воспринимают их как домашних питомцев, отметил Злыднев. Нередко бобры выбираются из водоемов и прогуливаются по экологическим тропам рядом с людьми. Однако в период гона они склонны проявлять агрессию по отношению к прохожим и вести себя непредсказуемо.

— В течение месяца гона важно не вступать в схватку с бобрами и никак не провоцировать их. Если вы встретились с этим животным или с любым другим млекопитающим (например, с лисой), не провоцируйте его и ведите себя максимально осторожно. Нужно держать дистанцию, не делать резких движений. Ни в коем случае не пытайтесь погладить бобра, каким бы он милым ни казался. Под пушистой шубой прячется 30–35-килограммовый зверь, который может сломать человеку руку ударом задних лап. Что уж и говорить про их острые зубы, — предостерег специалист.

Также он добавил: бобр может напугать человека громким звуком. Эти животные могут осуществить сильный удар хвостом, чтобы продемонстрировать свою опасность. В брачный период бобра лучше обходить стороной, держа дистанцию хотя бы в пять–семь метров, посоветовал Злыднев.

— Тем более нельзя пытаться их покормить. Бобры — самодостаточные животные, которые практически не нуждаются в подкормке, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Озвученные экспертом правила касаются и других млекопитающих во время гона. А вот птицы, в отличие от них, нуждаются в подкормке на протяжении всего зимнего сезона. Важно помнить о том, что водоплавающих пернатых нельзя кормить хлебом, заметил Злыднев.

— Птицу зимой кормить необходимо, в частности крякву. В Москве их зимует слишком много. Орнитологи не рекомендует подкармливать их хлебом. Лучше варить им каши, немного не доваривая их. Также можно покупать специальную подкормку из злаков для водоплавающих, — порекомендовал представитель Мосприроды.

Возобновлять подкормку млекопитающих можно после окончания их брачного периода. Эта дата зависит от температурного режима. Лучше возвращаться к подкормке уже после марта, когда среднесуточная температура достигает примерно плюс 5 градусов, сообщил эксперт.