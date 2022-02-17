Масштабный сбой произошел в работе социальной сети Twitter

Фото: Unsplash

Пользователи сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные Downdetector в четверг, 17 февраля.

По состоянию на 19:23 по московскому времени зафиксировано 168 жалоб. Так, 92 процента людей рассказали о трудностях с веб-сайтом, четыре процента — на работу приложения, а еще четыре процента — на неполадки с подключением к серверу, отмечается на сайте Downdetector.

4 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что корпорация Apple открыла свое представительство на территории России. Тем самым она первая из иностранных корпораций выполнила все условия нового закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории страны.

Компания уже выполнила два других требования — зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора и предоставила форму обратной связи на своих ресурсах для российских пользователей.

В ноябре 2021 года компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Кроме требования об учреждении представительства на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей.