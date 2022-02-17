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Песков выразил сожаление из-за слов Байдена о вторжении на Украину

Иван Юминов

В мире
Песков выразил сожаление из-за слов Байдена о вторжении на Украину
Фото: Администрация президента РФ

Слова президента США Джо Байдена о возможном нападении России на Украину нагнетают обстановку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 17 февраля.

— К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями, — приводит слова Пескова РИА Новости.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

В тот же день британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

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