Захарова объяснила причины «визовой войны» России и США

Фото: МИД РФ

«Визовая война» против США и массовая высылка дипломатов не является выбором России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в четверг, 17 февраля.

— В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты «визовая война» — не наш выбор. Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения, — рассказала дипломат.

При этом она выразила сожаление из-за того, что Вашингтон понимает нормализацию отношений как улицу с односторонним движением. Москва не будет мириться с подобным дискриминационным подходом, приводит слова Захаровой сайт МИД.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев сообщил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую Штаты сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.