Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психологи назвали имена, которые носят «гулящие» мужчины

Юлия Курганова

Общество
Психологи назвали имена, которые носят «гулящие» мужчины
Кадр из фильма «Исчезнувшая»

По словам психологов, имя накладывает определенный отпечаток на жизнь своего носителя. Они утверждают, что оно отвечает не только за черты характера, но и за склонность к изменам. Специалисты назвали пять мужских имен, которые носят самые склонные к адюльтеру представители сильного пола.

Антоны очень азартны. Они способны превратить в соревнование абсолютно все, даже личные отношения. Склонность к изменам формируется у них еще в юном возрасте. Часто носители данного имени — непослушные мальчики, которые умудряются всех очаровывать.

Мужчины с именем Павел любят самоутверждаться за счет побед на любовном фронте. Их жизнь — это чреда постоянных романов и привязанностей. Построить одни крепкие отношения для Павлов является проблемой. Они умны и образованы, но могут тратить много времени и сил на то, чтобы понравиться как можно большему количеству девушек.

Максимы держат в голове образ своей идеальной избранницы. Когда они сталкиваются с реальностью, то разочаровываются и начинают искать новые отношения. Мужчины с этим именем могут долго искать «ту самую», буквально «перебирая» женщину одну за другой.

Самовлюбленные Николаи очень злопамятны, обидчиков они не забывают. И если девушка даст малейший повод усомниться в себе, то Николай может отказаться от нее навсегда. Обладатели этого имени совсем не романтики и редко проявляют нежность в отношениях с дамами.

Денисы требовательны и непредсказуемы. Спровоцировать их на адюльтер может любой недостаток во второй половинке. Денисы умеют сдерживать эмоции. Еще лучше им удается добиваться расположения представительниц прекрасной половины человечества. Также Денисы не видят ничего плохого в женитьбе по расчету, сообщает Пятый канал.

Сексолог рассказал, какие женщины обычно изменяют. Чтобы создать семейную идиллию, нужно приложить немало усилий. И если поначалу на пике романтики может казаться, что все идеально, со временем наступает рутина. Прежняя страсть утихает, и женщины могут начать поглядывать на других мужчин. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, какие типы женщин обычно изменяют своим партнерам.

Читайте также:
измена Имена Мужчины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте