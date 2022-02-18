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Посол России обвинил США в циничном отношении к геноциду русских в Донбассе

Юлия Курганова

Политика
Посол России обвинил США в циничном отношении к геноциду русских в Донбассе
Фото: Пресс-служба Совфеда

Власти Соединенных Штатов заявлениями, в которых отвергается геноцид русских в Донбассе, демонстрируют цинизм. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что для заявлений о геноциде в Донбассе «нет оснований» и такие оценки беспокоят.

— Это вызывает возмущение и негодование. Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком? — написал российский дипломат в Facebook.

В этом ряду он также упомянул трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, а виновные до сих пор на свободе.

Антонов подчеркнул, что в этом «прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм».

— Получается, что красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша. Главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток, — заявил он.

Антонов добавил, что американские власти «проводят линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания».

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками поселка на окраине Донецка. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 17 февраля сообщил, что украинские силовики обстреляли поселок Мандрыкино на окраине Донецка.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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